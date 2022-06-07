Стоимость ремонта Дворца земледельцев в Казани оценили в 83 млн рублей

В Казани объявили о поиске подрядчика на капитальный ремонт Дворца земледельцев, в котором располагается министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 82,8 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Исполнитель должен оштукатурить стены и выполнить отделку, обустроить перегородки из гипсокартона и установить систему кондиционирования за 16 млн рублей. Также в контракт входит замена кровли, закупка и установка мебели и оборудования.

Определить подрядчика планируется в середине июня. Завершить работы он должен до 1 декабря 2022 года.

Дворец земледельцев в Казани возвели в 2010 году. Внутри он оформлен бюджетными материалами, без излишеств и монументальности.