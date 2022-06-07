Спасатели эвакуировали 15 застрявших в горах Дагестана туристов

В Дагестане вечером, 7 июня, незарегистрированная группа туристов, состоящая из 15 человек, застряла в скалистой местности вечером во время дождя. Ей оказала помощь группа спасателей из семи человек и двух единиц техники.

«Незарегистрированная туристическая группа в составе 15 человек, 12 из которых — женщины, выехала в село Ирганай с туристической целью. <…> Пошел дождь, и туристы, оказавшиеся между скал, не в силах были ни подняться наверх, ни спуститься вниз, так как было очень скользко и в любой момент мог подняться уровень воды в реке, протекающей там», — передали в пресс-службе ГУМЧС по Дагестану.

Группу путешественников эвакуировали посредством использования горного и вспомогательного снаряжения в безопасное место. Двум пострадавшим незамедлительно оказали медицинскую помощь.

Накануне, 6 июня, сотрудники ГУ МЧС по Приморскому краю спасли жительницу Владивостока, сорвавшуюся со скалы на острове Русский. Инцидент произошел на мысе Тобизина, 25-летняя девушка упала в воду.