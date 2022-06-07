Посольство РФ раскритиковало освещение в СМИ вызова посла в МИД Италии

Посольство РФ в Риме 7 июня сочло недобросовестной и пристрастной трактовку в СМИ вызова посла России Сергея Разова в МИД Италии.

В диппредставительстве напомнили, что официальная информация об этой встрече была размещена на сайтах итальянского МИДа и российского посольства. Дипмиссия отметила, что публикации итальянских СМИ об этом событии заставляют усомниться в уверениях министра иностранных дел республики Луиджи Ди Майо в том, что представители итальянской прессы не нуждаются в уроках по журналистике.

«Приводимую в этих публикациях трактовку содержания конфиденциальной встречи, проходившей, разумеется, без участия журналистов, трудно расценить иначе как, по меньшей мере, недобросовестную и пристрастную. Распространение на массовую аудиторию такой информации может лишь дезориентировать читательскую аудиторию, бросить дополнительную тень на Россию и Посольство, представляющее ее интересы в Италии», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

6 июня Разов был вызван в МИД республики. Генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг высказанные недавно МИД России обвинения в аморальности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ.

Позднее стало известно, что Разову сделали представление в связи с якобы оскорблениями властей Италии. Отмечалось, что посол «призвал к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности в долгосрочных интересах сохранения позитивных отношений и сотрудничества между российским и итальянским народами».

До этого, 3 июня, МИД РФ заявил, что попытка итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году в качестве шпионской операции наносит урон отношениям Москвы и Рима. В дипведомстве напомнили, что 9 мая итальянский государственный телеканал Rai 3 показал сюжет о том, что в марте-апреле 2020 года российские эпидемиологи не боролись со вспышкой пандемии на севере Италии, а шпионили за силами и военными объектами НАТО в стране.