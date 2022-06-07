Строящийся дом сгорел в поселке под Петрозаводском

В поселке Чална под Петрозаводском сгорел строящийся дом. Об этом сообщает отряд противопожарной службы по Пряжинскому району.

Пожар произошел вечером 6 июня в доме, находившемся в процессе строительства. Прибывшие в 17:52 спасатели ликвидировали огонь к 18:40.

Как уточняет ИА «Карелinform» со ссылкой на опубликованные противопожарной службой фотографии, спасти строение не удалось, оно выгорело полностью.

О погибших и пострадавших информации нет. В тушении были задействованы 19 человек и пять единиц техники.