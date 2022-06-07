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Минфин разрешил экспортерам РФ зачислять валютную выручку на зарубежные счета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила занимающимся экспортом компаниям зачислять свою валютную выручку на зарубежные счета. Об этом 7 июня сообщило Министерство финансов РФ.

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«Резиденты получают право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам)», — отмечается в сообщении.

Данные контракты, добавили в ведомстве, предусматривают передачу нерезидентам товаров, оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, а также исключительные права на них.

Разрешение действует с 6 июня 2022 года. При этом его выполнение возможно только при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ, подчеркнули в Минфине.

1 июня агентство Bloomberg подсчитало, что Россия получит порядка $285 млрд за экспорт энергоносителей в текущем году, что на 20% превышает прошлогодние показатели. А если учитывать и экспорт металлов, сумма станет более чем $300 млрд.

Днем ранее первый зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что РФ будет терять более чем $22 млрд в год из-за эмбарго, отметил, что «в деньгах Россия не потеряет». Он также пояснил, что в силу эмбарго рассматривается уменьшение добычи нефти, которое повлечет за собой определенную нехватку ресурсов и рост цен. Ананских отметил, что только новость о согласовании странами ЕС шестого пакета антироссийских мер привела к скачку цены на нефть, она будет расти и дальше.

28 мая журналист издания The Times Том Болл написал, что самой большой победой президента России Владимира Путина, которую ему удалось одержать с начала спецоперации по защите Донбасса, является завоевание мирового рынка пшеницы. Ее экспорт из РФ вырос на 18%. Отмечается, что в этом сезоне российский бюджет уже получил $1,9 млрд доходов от налогов на экспорт пшеницы.

27 мая в Минсельхозе «Известиям» сообщили, что Россия полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность и готова поставлять на зарубежные рынки излишки производства.

25 мая аналитик Роберт Рапир в статье для американского портала Oil Price также указал, что Россия извлекла выгоду из санкций Запада относительно экспорта нефти: доходы страны от продажи черного золота в апреле выросли до 1,8 трлн рублей.

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