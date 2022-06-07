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Власти Херсонской области назвали возможную причину взрыва в кафе «Ностальжи»

Разборки местных предпринимателей могли стать причиной взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне
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Фото: соцсети
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Разборки местных предпринимателей могли стать причиной взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Об этом 7 июня сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Правоохранители разбираются, пока сложно говорить о версиях. По их словам, это похоже на местные разборки между предпринимателями», — сказал он ТАСС.

Также стало известно, что на месте взрыва обнаружены фрагменты установленного взрывного устройства, они изъяты полицией, идет следствие.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе. Позже власти Херсона рассказали, что повреждения после взрыва незначительные, соседние здания не пострадали.

Затем пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Региональные власти назвали взрыв в кафе терактом.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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