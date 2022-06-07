Реклама
Прямой эфир

Тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранениями нашли в квартире в Крыму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В квартире дома в городе Щелкино в Крыму было найдено тело четырехлетнего ребенка с колото-резанными ранами. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Горе на Волге: в Нижнем Новгороде убита семья с двумя детьми
Следователи рассматривают версию расширенного суицида главы семьи

«По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Ленинскому району Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и города Севастополь, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Крыма Владимир Кузнецов и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Артур Попов. Началась проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.

22 апреля в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Под подозрение сразу попали родные мать и дядя. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022