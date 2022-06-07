Тело четырехлетнего ребенка с колото-резаными ранениями нашли в квартире в Крыму

В квартире дома в городе Щелкино в Крыму было найдено тело четырехлетнего ребенка с колото-резанными ранами. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

«По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Ленинскому району Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и города Севастополь, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Крыма Владимир Кузнецов и исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Артур Попов. Началась проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.

22 апреля в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Под подозрение сразу попали родные мать и дядя. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).