В НАТО отказались гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии и Швеции

НАТО не дает России гарантий неразмещения ядерных вооружений в Швеции и Финляндии. Об этом помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник, 7 июня.

«Каждая страна обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет об установлении ограничений», — заявил он.

Чиновник отметил, что в Североатлантическом альянсе не ожидают «силовой реакции» со стороны Москвы на расширение блока в Скандинавии.

Кроме этого, он выразил надежду, что разногласия между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу о членстве этих двух государств в НАТО будут урегулированы, сообщается на сайте kp.ru.

Гран подчеркнул важность переговоров по данному вопросу и необходимость считаться с интересами Анкары, пишет Life.Ru.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше в политическом плане.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

16 президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Путин отмечал, у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.