Шойгу обсудил с министром обороны Турции судоходство в Черном море

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 июня провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Основное внимание стороны уделили обмену мнениями по ситуации на Украине и в Сирии. Кроме того, министры обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины.

«Отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе. Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены», — добавили в Минобороны РФ.

Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Накануне высокопоставленный источник рассказал «Известиям», что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что Украина отвергла предложенные условия.

5 июня во Всемирной продовольственной организации при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины: через украинские порты, через Польшу, по Дунаю через Румынию, подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, Белоруссию. Российский лидер отметил, что самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, он назвал блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

31 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.