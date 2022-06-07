Адвокат рассказала о вероятном развитии событий в деле Глуховского

Российский писатель Дмитрий Глуховский, который был заочно арестован судом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, конечно, не будет экстрадирован в Россию, но уголовное дело против него закрыто не будет. Такое мнение во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» выразила адвокат Мария Ярмуш.

По ее словам, страны, которые принимают людей, против которых возбуждены уголовные дела по новой статье за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, заведомо являются недружественными и действуют против России на всех уровнях — экономических и даже военных.

«Поэтому предполагать, что эти страны удовлетворят запрос Генпрокуратуры и в соответствии с международными актами выдадут граждан РФ — не стоит. Сама экстрадиция предполагается во всех внутренних законодательствах, это всегда решает внутренний суд той страны, где остановлен гражданин (обычно по запросу Интерпола)», — отметила Ярмуш.

Адвокат подчеркнула, что если принимающими странами не будет принято решение об экстрадиции российских граждан, уголовные дела против них все равно будут открыты, а Россия будет мониторить возможность их возвращения.



При этом юрист добавила, что ситуация меняется стремительно и очевидным остается только то, что арестованные россияне не захотят вернуться на Родину.

Об аресте Глуховского стало известно ранее в этот день. В суде отметили, что писателю вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также 7 июня стало известно, что МВД РФ объявило публициста в розыск. Однако не уточнялось, по какой именно статье разыскивается писатель.

24 февраля Глуховский вместе с рядом писателей и деятелей культуры подписал обращение с призывом остановить специальную военную операцию России по защите жителей Донбасса.

Глуховский является автором постапокалиптического романа «Метро 2033» и его продолжений «Метро 2034» и «Метро 2035». Также он написал романы «Сумерки», «Будущее», «Текст» и «Пост» и многочисленные рассказы, сообщает «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ.