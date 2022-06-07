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Адвокат рассказала о вероятном развитии событий в деле Глуховского

Адвокат Ярмуш рассказала, чего ждать писателю Глуховскому после его ареста по статье о дискредитации ВС России
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Фото: ТАСС/Евгений Софронеев
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Российский писатель Дмитрий Глуховский, который был заочно арестован судом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, конечно, не будет экстрадирован в Россию, но уголовное дело против него закрыто не будет. Такое мнение во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» выразила адвокат Мария Ярмуш.

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По ее словам, страны, которые принимают людей, против которых возбуждены уголовные дела по новой статье за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, заведомо являются недружественными и действуют против России на всех уровнях — экономических и даже военных.

«Поэтому предполагать, что эти страны удовлетворят запрос Генпрокуратуры и в соответствии с международными актами выдадут граждан РФ — не стоит. Сама экстрадиция предполагается во всех внутренних законодательствах, это всегда решает внутренний суд той страны, где остановлен гражданин (обычно по запросу Интерпола)», — отметила Ярмуш.

Адвокат подчеркнула, что если принимающими странами не будет принято решение об экстрадиции российских граждан, уголовные дела против них все равно будут открыты, а Россия будет мониторить возможность их возвращения.

При этом юрист добавила, что ситуация меняется стремительно и очевидным остается только то, что арестованные россияне не захотят вернуться на Родину.

Об аресте Глуховского стало известно ранее в этот день. В суде отметили, что писателю вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также 7 июня стало известно, что МВД РФ объявило публициста в розыск. Однако не уточнялось, по какой именно статье разыскивается писатель.

24 февраля Глуховский вместе с рядом писателей и деятелей культуры подписал обращение с призывом остановить специальную военную операцию России по защите жителей Донбасса.

Глуховский является автором постапокалиптического романа «Метро 2033» и его продолжений «Метро 2034» и «Метро 2035». Также он написал романы «Сумерки», «Будущее», «Текст» и «Пост» и многочисленные рассказы, сообщает «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ВС РФ.

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