Стало известно о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы РФ и подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) начали массовое наступление на территории республики. Об этом 7 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров опубликовал видео активных боев в лесной и жилой местности. На кадрах также видны уничтоженные украинские боевики и оружие, которое чеченским бойцам досталось от противника.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении 97% территории ЛНР. По его словам, сейчас российские войска развивают наступление в направлении Попасной.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил, что освобождение Святогорска в Донецкой Народной Республике переходит в завершающую стадию. Отступая, украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец. Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

Конашенков добавил, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним не открывался.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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