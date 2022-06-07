Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Норвегии выступили против вступления страны в Евросоюз
Экономика
Во Франции резко выросли цены на топливо
Мир
Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи
Экономика
Минфин разрешил экспортерам РФ зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Мир
В ОБСЕ призвали Лондон не экстрадировать Ассанжа в США
Мир
Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным
Мир
Стало известно о массированном наступлении на позиции ВСУ в ЛНР
Политика
Онлайн-голосование 11 сентября может пройти в семи регионах РФ
Мир
Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружения Киеву
Спорт
РПЛ предложила РФС выбрать место проведения Суперкубка жребием
Экономика
Маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары
Сюжет:

Два мирных жителя погибли в результате обстрела села Широкая Балка под Херсоном

0
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два мирных жителя погибли в результате обстрела села Широкая Балка в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также поврежден дом. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
Репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Широкая Балка погибли два мирных жителя, также повреждения получил жилой дом», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Также сообщалось, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Светлодарску: погибла женщина, ранения получил ее муж.

Кроме того, с конца прошлой недели практически не прекращаются обстрелы Донецка. По городу были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня «Град». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска используют в том числе поставленное Киеву американское вооружение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022