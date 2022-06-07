Два мирных жителя погибли в результате обстрела села Широкая Балка под Херсоном

Два мирных жителя погибли в результате обстрела села Широкая Балка в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также поврежден дом. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Широкая Балка погибли два мирных жителя, также повреждения получил жилой дом», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Также сообщалось, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Светлодарску: погибла женщина, ранения получил ее муж.

Кроме того, с конца прошлой недели практически не прекращаются обстрелы Донецка. По городу были выпущены десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня «Град». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска используют в том числе поставленное Киеву американское вооружение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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