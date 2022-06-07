Участник ДТП с сенатором Ахмадовым рассказал об обстоятельствах аварии

Предполагаемый виновник ДТП, в котором пострадал член Совета Федерации от Чеченской Республики Мохмад Ахмадов, рассказал корреспонденту «Известий» о причинах аварии.

«Я не убедился, что слева свободно. В состоянии приближающейся угрозы дал руля влево и зацепил BMW», — сказал он.

Тогда BMW отбросило в Mercedes, в котором находился Ахмадов.

Как рассказал очевидец ДТП Дмитрий, никто серьезно не пострадал, помощь медиков понадобилась только парламентарию.

«Беседовал с инспекторами ДПС. Крови не было, никаких видимых повреждений не было. Но когда приехала карета скорой помощи, его посадили в скорую помощь, и он больше оттуда не выходил», — пояснил он.

Автомобили BMW, Mercedes-Benz, такси Skoda и Hyundai столкнулись на Новом Арбате ранее в этот день. Позже стало известно, что Ахмадов находился в Mercedes-Benz.

По данным «Известий», сенатор госпитализирован, у мужчины перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Отмечалось, что кроме него пострадал еще один человек.