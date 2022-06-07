Для фигурантов дела о хищении при строительстве в Ново-Огарево запросили сроки

Гособвинение попросило признать виновным и назначить наказание в виде 20 лет колонии строго режима предпринимателю Дмитрию Михальченко по делу хищении бюджетных средств, которые были выделены на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента Российской Федерации в Ново-Огарево, сообщили «Известиям» во Втором Западном окружном военном суде 7 июня.

Второго фигуранта дела — Андрея Каминова — гособвинение попросило признать виновным и назначить ему наказание в виде 18 лет колонии строго режима. Также прокурор запросил штраф для Михальченко и Каминова в 1 млн рублей каждому.

Остальным фигурантам дела запрошены сроки от 8 до 17 лет.

Дело о мошенничестве при реконструкции резиденции возбудили в 2017 году. Среди фигурантов дела — глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и другие.

Ранее Михальченко был осужден на 4 года и 7 месяцев колонии за контрабанду элитного алкоголя.