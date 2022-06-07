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Греция выдвинула условие для поставки БМП-1 на Украину

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Фото: commons.wikimedia.org
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Афины обозначили условие для передачи Киеву порядка 100 боевых машин пехоты БМП-1. Они будут направлены на Украину, после того как Германия доставит Греции обещанные в обмен на эту бронетехнику свои БМП Marder, заявил журналистам во вторник, 7 июня, официальный представитель правительства Яннис Ойконому.

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По его словам, это решение вызвано угрозой безопасности страны из-за напряженных отношений с Турцией — в случае передачи БМП-1 и неполучения БМП Marder Греция может остаться без защиты.

Ойконому объяснил, что Анкара ставит под сомнение суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. В связи с этим вооруженные силы Греции вынуждены находится в состоянии боевой готовности.

Ранее, в начале июня, стало известно, что греческие власти намерены поставить Киеву БМП-1. Боевые машины были выпущены еще 40–50 лет назад в СССР и не используются ВС Греции. Устаревшая техника может быть задействована Вооруженными силами Украины (ВСУ), так как у них остались запчасти еще с советских времен.

Взамен же Афины намерены получить новую современную военную технику из Германии, которая опережает имеющуюся в арсенале страны на три-четыре поколения.

В конце мая против поставок вооружения Киеву выступила Коммунистическая партия Греции (КПГ). Коммунисты обвинили власти страны в «безудержном вовлечении» в конфликт на Украине и потребовали объяснений, почему правительство скрывает отправку оружия и ведет поставки вразрез с законодательством. В партии также выразили опасения за дальнейшую обороноспособность Греции.

Поставки вооружения на Украину усилились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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