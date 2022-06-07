Глава Минобороны Шойгу: открыто автомобильное сообщение по материковой части РФ в Крым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 7 июня в ходе селекторного совещания об открытии с территории России автомобильного движения по материковой части в Крым. До этого попасть на полуостров с основной части территории РФ можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Также он отметил, что ведомство совместно с РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. В общей сложности было восстановлено 1,2 тыс. км железных дорог. Уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Кроме того, Шойгу сообщил о возобновлении беспрепятственной подаче воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

Комплекс этих мер, по его словам, создает «благоприятные условия для развития сельского хозяйства на освобожденных территориях».

«Его потенциал в среднем составляет 10 млн т зерновых культур в год, а по овощным культурам — 1,4 млн т», — отметил глава Минобороны РФ.

Ранее во вторник член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с «Известиями», что открытие автомобильного сообщения между материковой частью России и Крымом улучшит уровень жизни населения и станет перспективой для последующего развития территории. А восстановление доставки грузов в Мариуполь, Херсон, Бердянск, по ее словам, является знаком начала возрождения развития этих городов.

Еще 7 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме.

5 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о прорыве транспортной блокады Крыма. Он спрогнозировал восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными российской армией областями Украины, а также увеличение товарооборота с ними.

18 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что за восемь лет нахождения в составе России Крым преодолел все пять блокад, устроенных украинскими властями. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и водная блокады.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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