Иммунолог объяснил симптомы кашля и насморка у жителей Центральной России

Участившиеся случаи насморка и кашля у жителей Центральной России могут быть связаны с аллергией. Такое мнение высказал во вторник, 7 июня, врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, дело в сдвинувшихся сроках прихода весны в центральную часть России.

«Это могут быть симптомы аллергии на пыльцу — респираторного аллергоза. Дело в том, что в этом году в Центральной России поздняя и затяжная весна, и сроки цветения растений сильно сместились», — объяснил врач-иммунолог в беседе с Lenta.Ru.

Также эксперт отметил, что из-за холодного и сырого микроклимата в зданиях региона сложились условия для распространения плесневых грибов. Их споры также могут вызывать аллергию.

«Что касается респираторных инфекций, то обстановка по коронавирусу в Центральном регионе имеет тенденцию к снижению, а остальные респираторные инфекции негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, риновируса) в целом не превышают пороговых значений, характерных для межэпидемического сезона», — заключил медик.

Ранее, 19 мая, заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина рассказала о категориях граждан, которые больше всего подвержены риску возникновения аллергии.

По ее словам, больше всего страдают дети, однако нельзя исключать возникновение аллергии и в более зрелом возрасте. Это зависит от перенесенной болезни и регулярных контактов с различными аллергенами. Также немаловажным фактором является проживание в крупных городах и мегаполисах, где в воздухе множество загрязняющих веществ.