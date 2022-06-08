Задача на логистику

Как и все сферы деятельности, логистическая отрасль сегодня достаточно сильно автоматизирована: специализированные информационные системы позволяют быстрее оформлять грузы, планировать маршруты, обмениваться документами, управлять автопарком. Они же помогают заказчикам снизить беспокойство за сохранность груза — например, благодаря тому, что передвижение водителя и статус перевозки можно контролировать с помощью мобильного приложения.

Если какое-то звено в этом механизме даст сбой, то для всей логистической цепочки это может обернуться серьезными издержками. Такой риск существует: усиление зарубежных санкций, направленных против российской экономики, уже привело к приостановке бизнеса в нашей стране одного из крупнейших отраслевых вендоров — компании Gurtam (система спутникового мониторинга транспорта Wialon). Другие западные холдинги, предоставляющие услуги по автоматизации логистики, также могут прекратить поддержку своего ПО на территории страны или урезать его функциональность, а возможно, полностью отключить сервис. При возникновении критического инцидента компания не может перестроить свою IТ-инфраструктуру моментально: на восстановление работоспособности систем уйдут значительное время и средства.

Чтобы обезопасить себя от потенциальных простоев, логистической компании или подразделению стоит задуматься о превентивных мерах и уже сегодня обратить внимание на отечественные платформы, независимые от санкций. Только так владельцы бизнеса могут быть уверены в том, что в нынешней ситуации процессы их организаций, связанные с грузоперевозками, останутся непрерывными.

Концепция импортозамещения в сфере IТ развивается в нашей стране с 2014 года. За это время практически в каждом сегменте ПО на рынке появились конкурентные отечественные решения и сервисы. Безусловно, существуют они и в логистической отрасли. Это, например, не только отдельные сервисы по маршрутизации грузопотока или мониторинга транспорта, но и веб-платформы, на которых собрано множество решений, работающих в рамках экосистемы. На таких порталах в том числе собраны базы данных проверенных перевозчиков, что дает возможность грузоотправителям работать только с надежными партнерами.

Многие отечественные программы и сервисы уже хорошо зарекомендовали себя как функциональные и надежные решения. Однако это не означает, что какой-либо продукт одинаково хорошо подойдет для компаний с разными потребностями — сказываются различия заказчиков в масштабе бизнеса и бюджетах, перечне автоматизированных процессов, требованиях по информационной безопасности, компетенциях персонала, объеме автопарка и других параметрах.

Тем не менее, существует ряд критериев, которые помогут заказчику оценить потенциал того или иного отечественного решения. В первую очередь речь идет о локализации производителя в России — регистрации самого разработчика логистической платформы и расположения его серверов на территории страны. Это важный критерий для обеспечения безопасности данных и гарантии санкционной независимости сервиса.

Стоимость внедрения, лицензирования и поддержки решения всегда имела большое значение для заказчика. Здесь стоит обратить внимание на то, что у облачных логистических сервисов низкий порог входа, поскольку они не требуют затрат на дополнительное серверное оборудование. Также подобные продукты, как правило, содержат большое количество бесплатных или доступных по стоимости опций, таких как автоматическое размещение грузов или расчет расстояний.

Не менее важно для большинства конечных пользователей платформы то, насколько удобно с ней работать: интуитивно понятный интерфейс, база знаний, наличие мобильного приложения. Крупным заказчикам, у которых есть собственный штат программистов, может понадобиться интеграция нового логистического ПО с основными внедренными в компании информационными системами — например, с помощью программного интерфейса API. Хорошо, если создатель логистической платформы не просто предлагает «коробочный» продукт, но и готов кастомизировать его либо предоставить инструменты для такой кастомизации.

На руку разработчику играет его репутация, наличие широкого портфолио и положительные отзывы клиентов, высокий уровень сервиса и наличие компетентной службы технической поддержки. Практика показывает, что именно возможность в любое время получить профессиональную консультацию и оперативно устранить проблему больше всего влияют на лояльность клиентов любого IТ-сервиса.

Сегодня мы можем говорить о том, что логистические организации, работающие в сфере автомобильных грузоперевозок, могут уверенно опираться в своей деятельности на современные конкурентоспособные отечественные решения для автоматизации бизнеса. Однако не стоит забывать о том, что цифровая трансформация — процесс непрерывный и планомерный.

В IТ-инфраструктуре организации все информационные системы взаимосвязаны, и невозможно просто взять и заменить один из ее компонентов. Каждый проект будет включать в себя такие этапы, как IТ-аудит, миграция данных, обучение пользователей. Чтобы необходимость замены импортного решения отечественным не застала врасплох, лучше всего заранее выбрать подходящую систему российского вендора и включить проект по переходу на него в общую стратегию цифровизации.

Автор — основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su»

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