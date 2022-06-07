Жители тобольской деревни не могут попасть в город из-за плохой дороги

Жители Тобольского района Тюменской области жалуются на отсутствие хороших дорог. Так, по их словам, грунтовую дорогу до деревни Экстезерь во время дождей размывает так, что она становится непригодной для проезда, особенно легковых машин.

Жители деревни пишут в соцсетях, что власти про эту дорогу «вообще забыли», и с зимы не было ни одного спецтранспорта, чтобы разровнять ее. Они утверждают, что при «прежнем руководителе такого не было», цитирует комментарии «Наш город».

Между тем в Тюменской области до конца этого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать более 100 км дорог и порядка 350 км — дополнительно.

В Тюменском районе летом должны проложить несколько километров дорожного покрытия к площадкам ИЖС. В некоторых населенных пунктах работы уже начались. Также продолжается капитальный ремонт в самой Тюмени, а именно на Московском и Червишевском трактах, на улицах Широтной, Самарцева и Ташкентской, отмечает megatyumen.ru.

В конце мая завершили первый этап ремонта развязки на Московском тракте. Открыто движение по правой полосе по направлению в центр и еще две петли.