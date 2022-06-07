Картофельное пюре — рецепт идеального блюда от повара

Шеф-повар Антон Прокофьев перечислил «Известиям» секреты приготовления идеального картофельного пюре с нежной и бархатистой текстурой. Эксперт также предостерег от распространенных ошибок во время готовки этого популярного блюда.

Так, картофель следует тщательно протереть, при этом важно избегать травматичного воздействия на продукт. В связи с этим категорически не рекомендуется использовать блендер, так как в этом случае из картофеля выйдет весь крахмал и блюдо не получится.

По словам шеф-повара, самым оптимальным инструментом для пюрирования картофеля являются специальные протирочные машинки. Еще одним допустимым вариантом специалист назвал использование венчиков.

Также для приготовления качественного пюре из картофеля следует добавить в блюдо большое количество сливочного масла. Кроме того, идеальным блюдо поможет сделать использование запеченного картофеля. Так, пюре должно состоять из готового запеченного картофеля и сливочного масла соотношении один к одному.

«Горячий картофель протирается, в него вводится сливочное масло, протирается еще раз, и вот только тогда мы получаем необходимый результат», — посоветовал Прокофьев.

Также рекомендуется использовать определенные сорта картофеля, а именно богатые крахмалом. С этим связана еще одна распространенная среди россиян ошибка — использовать в ходе готовки пюре неправильный сорт картофеля.

«В результате получается такой крем бархатистый, насыщенный и яркий», — резюмировал эксперт.

В декабре прошлого года диетолог Маргарита Королева посоветовала использовать для салатов не более пяти ингредиентов. Помимо этого, для большей пользы можно добавить в блюдо растительное масло, сок кислых ягод или лимона.