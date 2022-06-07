Сразу три медведя попали в фотоловушку на «Земле леопарда»

В Приморском крае на территории национального парка «Земля леопарда» в фотоловушку попало целое семейство медведей. Во время нашествия хищников камера не пострадала.

Как пишет Vostokmedia, бурый медведь является одним из самым крупных и потенциально опасных хищников, которые живут на «Земле леопарда». Если бы автоматическая фотокамера чем-то спровоцировала гнев медведицы, от аппарата мало что осталось бы. Однако медвежье семейство спокойно прошествовало по своим делам.

4 июня сообщалось, что житель Ленинградской области обнаружил медведя, который вышел к людям рядом с садоводческим товариществом «Нива».