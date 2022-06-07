Умерла французская актриса Ариель Бесс

Ушла из жизни французская актриса Ариель Бесс, молниеносную известность которой принесла роль в скандальном фильме «Отчим» 1981 года.

По данным французского телеканала BFM TV, артистка скончалась 29 мая в возрасте 65 лет, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Похороны состоялись в коммуне Драгиньян в департаменте Вар.

Бесс дебютировала в кино в 15 лет фильме «Отчим», где она сыграла подростка, оставшегося под опекой отчима после гибели матери. Фильм получил скандальную известность — по сюжету, между отчимом и подростком возникают чувства.

Афиша к картине также вызвала много споров — на плакате Бесс сидит на коленях актера Патрика Деваэра с оголенной грудью. Тогда родители девочки подали в суд на дистрибуторов. Однако решение вынесли в пользу ответчиков, аргументируя это тем, что некоторые сцены фильма эксплуатируют Бесс «явно больше, чем на афише».

Спустя полгода после выхода фильма Деваэр покончил собой. Это событие нанесло сильную психологическую травму Бесс.

Актриса сыграла еще в нескольких фильмах («Мора», «Какой кошмар — мы влюблены» и др.), после чего надолго покинула киноиндустрию. Спустя долгие годы — в 2003 году — Бесс вновь появилась на экранах, снявшись в документальном фильме «Патрик Дэваэр: дитя века» и в одном из эпизодов сериала La Crim'.