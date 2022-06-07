Автомобиль сбил девочку в Сызрани

Автомобиль сбил девочку 2008 года рождения в Сызрани. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 6 июня, около 08.20. Водитель Audi A5 ехал по улице Советской и рядом с домом № 66 наехал на ребенка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в этот день сообщалось, что автомобиль «Газель» сбил 16-летнего подростка на электросамокате в Московском районе Санкт-Петербурга. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.