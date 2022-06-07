МИД Италии назвал угрозой заявление Медведева о врагах России

Рим считает, что резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в его Telegram-канале являются угрозой для тех, кто стремится к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Такое заявление во вторник, 7 июня, сделал глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру», — процитировало дипломата агентство ANSA.

Так он прокомментировал высказывание Медведева, где тот назвал врагов государства «ублюдками и выродками».

Ранее в этот же день российский политик объяснил причину крайне резких и негативных высказываний в адрес зарубежных политиков в своем Telegram-канале. По его словам, так он показывает свое отношение ко всем, кто хочет вреда России. В комментарии он написал, что «они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли».

Накануне зампредседателя Совета безопасности высказался в мессенджере о шестом пакете санкций Евросоюза против России. Он отметил, что такие меры спровоцируют «пожар мировой революции в экономике». Он также указал, что теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках нефти на замену российской. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива и в итоге всё равно будут изобретать «серые» схемы, чтобы получить российское сырье и как-то его оплатить, обойдя собственные санкции.

31 мая зампред объяснил введение большого количества санкций ненавистью к России и русским.

В качестве примера он привел конфискацию активов Банка России. Он отметил, что причина введенных в отношении регулятора мер — сделать хуже экономике РФ, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, снизить уровень жизни обычного россиянина.