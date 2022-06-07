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В ДНР разработали военный план по прекращению обстрелов Донецка

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о наличии военного плана по прекращению обстрелов Донецка
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Специальный военный план был разработан для избавления Донецка от обстрелов со стороны украинских войск. Об этом во вторник, 7 июня, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
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«В ближайшее время обстрелы по столице Донецкой Народной Республики прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера», — сказала она журналистам.

Никонорова подчеркнула, что перспективы освобождения ДНР уже близки.

Ранее в этот день заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

В этот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

6 июня глава республики Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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