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В Коми после убийства двух кошек возбудили уголовное дело

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В Печоре в Республике Коми возбудили уголовное дело по факту убийства двух кошек. Об этом во вторник, 7 июня, сообщило региональное управление МВД.

Как уточняет ИА «Комиинформ», сообщение в полицию поступило от 41-летней местной жительницы. Она рассказала, что накануне, 6 июня, ушла прогуляться по городу с дочкой, в то время как ее 47-летний муж пил алкоголь дома. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу животных.

Правоохранители провели проверку, опросили очевидцев и выяснили, что супруг задушил кошек капроновой нитью. Одну из них он выбросил в мусорный бак, а вторую — в районе лесополосы.

Мужчина признался в содеянном. По ее словам, он устал от хлопот по уходу ха животными.

Отделом ОМВД России по Печоре возбудил уголовное дело по п.в ч.2 ст.245 («Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов»). Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

26 мая сообщалось, что уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Благовещенске после того, как кто-то выбросил из окна многоквартирного дома пакет с щенком внутри. Животное погибло.

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