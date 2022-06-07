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Президент Чехии Земан наложит вето на закон об однополых браках

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Фото: Global Look Press/CTK/Roman Vondrous
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Глава Чехии Милош Земан наложит вето на законопроект, разрешающий гражданам государства заключать однополые браки. Он признался, что поощрил бы конституционную поправку о закреплении за словом «брак» статуса союза между мужчиной и женщиной, передает пражский телеканал CNN Prima NEWS.

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«Я хотел бы объявить, что если такой закон в самом деле получу на свой стол, то наложу на него вето. Однополые пары имеют все выгоды в рамках регистрированного партнерства. Но семья — это союз мужчины и женщины. Точка», — заявил политик.

Земан указал на то, что по-чешски «семья» пишется как Rodina и происходит от слова «родить» или rodit. Глава государства также признал, что, несмотря на современную тенденцию к якобы существованию 90 различных гендеров, он смог насчитать только два — мужчину и женщину. Такой позиции он планирует придерживаться «до конца своей жизни».

Ранее в этот день по инициативе депутатов четырех праволиберальных партий в нижнюю палату правительства Чехии поступил закон о разрешении однополых браков с равными с традиционным понятиям правами.

26 апреля Мировой суд Москвы назначил административный штраф социальной сети TikTok в размере 2 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России материал, речь идет о пропаганде сексуальных меньшинств.

Также Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) оштрафована на 4 млн рублей за публикацию постов в Instagram и Facebook с пропагандой ЛГБТ-сообществ.

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