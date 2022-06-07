Президент Чехии Земан наложит вето на закон об однополых браках

Глава Чехии Милош Земан наложит вето на законопроект, разрешающий гражданам государства заключать однополые браки. Он признался, что поощрил бы конституционную поправку о закреплении за словом «брак» статуса союза между мужчиной и женщиной, передает пражский телеканал CNN Prima NEWS.

«Я хотел бы объявить, что если такой закон в самом деле получу на свой стол, то наложу на него вето. Однополые пары имеют все выгоды в рамках регистрированного партнерства. Но семья — это союз мужчины и женщины. Точка», — заявил политик.

Земан указал на то, что по-чешски «семья» пишется как Rodina и происходит от слова «родить» или rodit. Глава государства также признал, что, несмотря на современную тенденцию к якобы существованию 90 различных гендеров, он смог насчитать только два — мужчину и женщину. Такой позиции он планирует придерживаться «до конца своей жизни».

Ранее в этот день по инициативе депутатов четырех праволиберальных партий в нижнюю палату правительства Чехии поступил закон о разрешении однополых браков с равными с традиционным понятиям правами.

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