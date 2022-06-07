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Удар молнии мог стать причиной пожара в иркутском роддоме

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Пожар в роддоме Шелехова Иркутской области мог случиться из-за удара молнии. Специалисты продолжают выяснять причину произошедшего. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Также проверку по факту пожара начала прокуратура.

ИА IrkutskMedia уточняет, что пожар случился в ночь на 7 июня. Горела крыша родильного отделения Шелеховской районной больницы. Обошлось без пострадавших.

В момент пожара внутри были семь рожениц, семь новорожденных и три беременных женщины. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировали 21 человека. Справиться с огнем удалось лишь к трем часам ночи. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Специалистам предстоит оценить степень ущерба и возможность дальнейшего использования здания. Пока всех рожениц будут отправлять в Иркутск, сказали в правительстве региона.

25 мая стало известно, что при пожаре в больнице в сенегальском городе Тивауан погибли по меньшей мере 11 новорожденных. Еще трех детей удалось спасти. Причиной пожара стало короткое замыкание.

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