В супермаркете в Германии произошла стрельба

В супермаркете к северу от Франкфурта два человека погибли после того, как неизвестный открыл в магазине стрельбу. Об этом сообщает Deutsche Welle 7 июня.

Согласно сообщению полиции, стрелок был обнаружен в окрестностях города Швалмштадт. Правоохранители пока не установили мотивы, по которым неизвестный решил открыть огонь. Также не установлено, представляет ли он дальнейшую опасность для общества.

Швалмштадт — небольшой город с населением около 20 тыс. человек, который расположен примерно в полутора часах езды от Франкфурта.

5 июня сообщалось, что три человека погибли и 14 пострадали в результате стрельбы у бара в американском городе Чаттануга (штат Теннеси). По предварительной информации, стрелявших было несколько.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу возле магазина на улице Малая Балканская. Мужчина вошел в магазин с пистолетом, там он угрожал женщине, а затем с крыльца совершил выстрел.