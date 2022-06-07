Россиянка рассказала о низком качестве услуг во Франции

Мнение о том, что жизнь в Европе гораздо проще и комфортнее, не совсем верное. Об этом Наталья из Подмосковья, которая живет на две страны после того, как вышла замуж за француза, рассказала во вторник, 7 июня. Лето и весну женщина проводит в России, а зиму — во Франции.

Пожив за границей, Наталья с удивлением обнаружила, что Москва заметно комфортнее Парижа. Ее поразила медлительность французской бюрократии, банки без функции SMS-уведомлений и мгновенных переводов по номеру карты или телефона, плохие парикмахеры и отсутствие многих привычных услуг.

«Здесь живет мой муж, потому я стараюсь адаптироваться к новым обстоятельствам. Но при первой же возможности еду в Россию», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

По ее словам, чтобы жить во Франции спокойно, нужно иметь огромный запас терпения, потому что долго ждать придется всегда, даже если речь идет о доставке купленного в ближайшем магазине дивана.

Ранее, 5 апреля россиянка Елена, переехавшая в Японию, рассказала о странностях общения с местными жителями, а также удивилась их представлениям о дружбе. Елена отметила, что для японского общества традиционные российские посиделки на кухне с разговорами о политике или личных проблемах практически неприемлемы, но если люди не откровенничают друг с другом, это не значит, что у них плохие отношения.