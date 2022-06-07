В Новосибирской области во время аномальной жары утонули 12 человек

В водоемах Новосибирской области во время аномальной жары, которая действовала в мае, утонули 12 человек. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Юрий Карпов.

По его словам, первая трагедия на воде в этом году произошла в апреле. В селе Вассино Тогучинского района утонула 12-летняя девочка, которая пошла собирать вербу к реке, поскользнулась на плитах и утонула.

Уже в мае накрывшая регион аномальная жара привела к всплеску трагических случаев. На водоемах погибли 12 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от семи до 12 лет, пишет издание VN.ru.

Один ребенок сорвался с обрыва, когда рыбачил на реке Махалиха. Взрослые быстро прибежали на помощь, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Еще один мальчик запутался в снастях на рыбалке в селе Локтенок. Он зашел в воду, чтобы достать зацепившийся крючок, и утонул. Из погибших взрослых четверо также утонули во время рыбалки, запутавшись в собственных сетях.

В Новосибирске наиболее опасным спасатели называют Юго-Западный котлован, являющийся для жителей левобережья одним из любимых мест отдыха у воды. 4 июня в нем утонул мужчина.

На сегодняшний день официально открытыми считаются шесть пляжей в областном центре и один в Кольцово. С 10 июня планируется открыть пляж «Звезда» на Обском водохранилище.

Всего на территории региона выявлено 371 место массового неорганизованного отдыха у воды. В этом году на них должны выставить 120 спасательных постов.

Летом 2021 года в Новосибирской области утонули 57 человек, в том числе семеро детей.