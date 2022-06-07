Реклама
Прямой эфир
Мир
В Донецке начался суд над иностранными наемниками с «Азовстали»
Мир
В Латвии полностью запретили обучение на русском языке
Мир
Президент Чехии Земан наложит вето на закон об однополых браках
Мир
Варшава выступила за санкции против всех энергоносителей РФ и банков
Мир
Цена бензина в Великобритании установила новый рекорд
Мир
Колумбия по согласованию с США отправит своих военных на Украину
Мир
РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов
Мир
Ле Пен поддержала Макрона в призыве не унижать Россию
Туризм
РФ сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Армия
В Главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей
Мир
Зеленский признал неспособность Украины наступать

В Новосибирской области во время аномальной жары утонули 12 человек

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В водоемах Новосибирской области во время аномальной жары, которая действовала в мае, утонули 12 человек. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Юрий Карпов.

Дело рук утопающего: как искупаться и остаться в живых
Начало купального сезона ознаменовалось чередой трагедий на воде

По его словам, первая трагедия на воде в этом году произошла в апреле. В селе Вассино Тогучинского района утонула 12-летняя девочка, которая пошла собирать вербу к реке, поскользнулась на плитах и утонула.

Уже в мае накрывшая регион аномальная жара привела к всплеску трагических случаев. На водоемах погибли 12 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от семи до 12 лет, пишет издание VN.ru.

Один ребенок сорвался с обрыва, когда рыбачил на реке Махалиха. Взрослые быстро прибежали на помощь, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Еще один мальчик запутался в снастях на рыбалке в селе Локтенок. Он зашел в воду, чтобы достать зацепившийся крючок, и утонул. Из погибших взрослых четверо также утонули во время рыбалки, запутавшись в собственных сетях.

В Новосибирске наиболее опасным спасатели называют Юго-Западный котлован, являющийся для жителей левобережья одним из любимых мест отдыха у воды. 4 июня в нем утонул мужчина.

На сегодняшний день официально открытыми считаются шесть пляжей в областном центре и один в Кольцово. С 10 июня планируется открыть пляж «Звезда» на Обском водохранилище.

Всего на территории региона выявлено 371 место массового неорганизованного отдыха у воды. В этом году на них должны выставить 120 спасательных постов.

Летом 2021 года в Новосибирской области утонули 57 человек, в том числе семеро детей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022