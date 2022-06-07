Мошенник продал 35 выдуманных гаражей и машин под Брянском

58-летний житель Новозыбкова Брянской области продал 35 несуществующих гаражей и машин людям из восьми регионов России. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Мужчина публиковал в интернете объявления о продаже на протяжении двух лет — с 2019 по 2020 год. Он заключал с покупателями фиктивные договоры, используя паспортные данные и банковские карты посторонних. После получения денег мошенник пропадал.

За всё время он таким образом похитил более 1 млн рублей, обманув 35 человек — жителей Брянской, Орловской, Смоленской, Московской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.

Выгоничский районный суд приговорил мужчину к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

24 мая руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала «Известиям», что с начала майских праздников специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников, пытающихся похитить средства со счетов граждан. По ее словам, в 40% случаев люди сообщают о звонках от имени сотрудников ВТБ, по 20% приходится на «Сбер» и «Тинькофф», еще в 20% название кредитной организации не упоминается.