С июля по август Колумбия направит группу военных на Украину, чтобы оказать помощь в работах по разминированию. Об этом сообщило местное издание El Tiempo.

«Первоначально они прибудут в соседнюю страну, по соображениям безопасности она не называется. Продолжительность этой командировки будет примерно от 5 до 8 месяцев», — заявил источник в военной среде.

Личности военных, которые будут отправлены на Украину, не раскрываются, однако известно, что среди них будет одна женщина с богатым опытом в разминировании.

Ранее в интервью этому же изданию министр обороны Колумбии Диего Молано заявлял, что его страна имеет статус внеблокового союзника НАТО, в связи с чем она будет оказывать военную помощь Киеву. Отправка саперов была согласована с министром обороны США Ллойдом Остином.

2 июня Министерство обороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. К ответственности привлечены боевики из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран. 6 июня суд в Донецкой Народной Республике предъявил обвинения британским наемникам.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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