Глава МИД ФРГ прервала международное турне из-за коронавируса

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прервала поездку в Пакистан и отменила визиты в Грецию и Турцию из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 7 июня сообщил МИД ФРГ на своей странице в Twitter.

Как уточняется, экспресс-тест дипломату сделали во второй половине дня, после того как во время обеда у нее пропал вкус. Бербок постоянно тестируется на наличие коронавируса.

«Еще утром экспресс-тест дал отрицательный результат. Все дальнейшие поездки будут отменены», — добавили в немецком МИДе.

7 июня Бербок начала двухдневный визит в Пакистан по приглашению своего пакистанского коллеги Билавала Бхутто Зардари и уже провела совместную с ним пресс-конференцию.

Накануне глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский ушел на самоизоляцию из-за обнаруженного у него коронавируса.

23 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила в своем Twitter, что заболела коронавирусной инфекцией. Шерман уточнила, что симптомы заболевания у нее легкие и она будет продолжать работать из дома.

В начале мая в Госдепе США уведомили о положительном тесте на коронавирус госсекретаря США Энтони Блинкена.