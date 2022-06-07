Появились кадры наезда курьера Delivery Club на Долецкую и ее ассистентку

Появилось видео наезда курьера Delivery Club на электровелосипеде на бывшего главного редактора «Vogue Россия» Алену Долецкую и ее ассистентку.

На кадрах видно, как доставщик еды врезается в женщин, которые пересекают дорогу по пешеходному переходу. После падения мужчина скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим помощь.

После происшествия Долецкая сообщила, что находится дома и чувствует себя нормально.

По ее словам, инцидент произошел 6 июня. Она с ассистентом переходила дорогу на зеленый свет, когда ее сбил курьер, который позже уехал.

Остановился помочь, по словам Долецкой, некий молодой человек. Он вынес им воды и был вынужден уехать. Пострадавшие добрались до дома, переоделись и посетили травматолога.

У Долецкой диагностирован перелом костей кисти правой руки, ей наложен гипс, передает RT. Также у журналистки многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы.

В настоящее время правоохранители ведут расследование обстоятельств ЧП.

Delivery Club принес свои извинения Долецкой и ее команде, пожелав журналистке скорейшего выздоровления.

Алена Долецкая — российский журналист, переводчик, главный редактор Interview Russia с момента его запуска в декабре 2011 года и Interview Germany, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010 год.