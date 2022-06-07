Тело египтянина обнаружили в гостинице на севере Москвы

Тело египтянина нашли в гостинице Holiday Inn на севере Москвы. По данным «Известий», мужчину обнаружили на кровати в номере вечером 6 июня.

42-летний мужчина родился в Египте, имел российское гражданство и жил в Москве. Отмечается, что гостиничный номер был заперт изнутри. На столике рядом с кроватью нашли порошок, его направили на экспертизу. Следователи устанавливают причины смерти мужчины.

В марте студента из Марокко обнаружили мертвым в душевой общежития на Энергетической улице в Москве. По информации «Известий», студенту было 25 лет. Он учился в одном из столичных вузов. По предварительным данным, молодой человек свел счеты с жизнью.