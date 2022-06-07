Реклама
Прямой эфир

Вода в озерах Челябинска признана небезопасной для купания

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты обнаружили опасные для здоровья инфекции в водоемах Челябинска. Жителей города просят не купаться в необорудованных местах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, качество воды не сооветствует нормативам в Шершневском водохранилище, а также на озерах Первом и Смолино. Об этом пишет ИА «Ура.ру». В частности, имеются отклонения по микробиологическим показателям на пляжах «Шершневский», «Первоозерный» и «Смолинский».

В ведомстве напоминают, что опасность для здоровья представляет купание в несанкционированных местах. В воде могут содержаться возбудители ротавирусную, норовирусной и аденовирусной инфекции, а также паразиты.

Купальный сезон в Челябинске был открыт 1 июня. В городе появились три новых муниципальных пляжа.

Ранее сообщалось, что жителям Тюмени разрешили купаться только в трех водоемах в окрестностях города.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022