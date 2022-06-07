Вода в озерах Челябинска признана небезопасной для купания

Специалисты обнаружили опасные для здоровья инфекции в водоемах Челябинска. Жителей города просят не купаться в необорудованных местах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, качество воды не сооветствует нормативам в Шершневском водохранилище, а также на озерах Первом и Смолино. Об этом пишет ИА «Ура.ру». В частности, имеются отклонения по микробиологическим показателям на пляжах «Шершневский», «Первоозерный» и «Смолинский».

В ведомстве напоминают, что опасность для здоровья представляет купание в несанкционированных местах. В воде могут содержаться возбудители ротавирусную, норовирусной и аденовирусной инфекции, а также паразиты.

Купальный сезон в Челябинске был открыт 1 июня. В городе появились три новых муниципальных пляжа.

Ранее сообщалось, что жителям Тюмени разрешили купаться только в трех водоемах в окрестностях города.