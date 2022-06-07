В РФ предупредили о катастрофических последствиях санкций для балтийского региона

Ситуация с компанией Sulzer Pumps Wastewater Poland — один из примеров того, как Европа «стреляет себе в ногу» путем антироссийских санкций. Об этом во вторник, 7 июня, глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп рассказала «Известиям», отметив, что этот случай может стать экологической катастрофой для всего балтийского региона.

«История с Sulzer Pumps Wastewater Poland — это один из многочисленных примеров того, как Европа «стреляет себе в ногу», вводя санкции против России. Этот конкретный случай вызывает обеспокоенность уже не только в Польше, это может стать серьезной экологической катастрофой для всего балтийского региона. Здесь нашим «европейским партнерам» пора уже включать логику и думать о последствиях своих действий», — призвала она.

Накануне сотрудник Sulzer Pumps Wastewater Poland, внесенной в апреле в МВД Польши в санкционный список за якобы связи с капиталом РФ, Михал Дудек заявил о том, что антироссийские рестрикции, введенные в Польше, могут вызвать экологическую катастрофу в Балтийском море.

По его словам, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его выход из строя грозит загрязнением рек и Балтийского моря. Из-за санкций МВД Польши в отношении компании возникла озабоченность по поводу обслуживания ответственных установок, в том числе для чистой питьевой воды, пояснил Дудек.

Польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, попала в их число.

Татьяна Поп также подчеркнула, шесть пакетов санкций доставили России лишь определенные временные неудобства и даже близко не достигли своей цели. От всех рестрикций больше страдают европейцы, у которых уже начинают появляться проблемы с топливом, электроэнергией, отоплением, водой и так далее, указала она.

«За политику США приходится платить Европе. И цена этой политики с каждым месяцем становится всё больше», — заключила общественница.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

По словам российского лидера, РФ успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».