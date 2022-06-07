В Санкт-Петербург пришло потепление

Антициклон принес в Санкт-Петербург потепление. Об этом во вторник, 7 июня, заявил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как уточняет ИА FlashNord, во вторник воздух в городе прогреется до 22 градусов, в Ленобласти — до 23.

«В среду повышение температуры продолжится, но во второй половине дня местами пройдут дожди», — сообщил Леус.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, максимальная температура воздуха составит +25 градусов.