Реклама
Прямой эфир

Незаконную свалку выявили в Шацком районе Рязанской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Шацком районе Рязанской области выявили несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Свалку твердых бытовых отходов обнаружили недалеко от села Новосёлки. Ее площадь составила 230 кв. м, пишет 62INFO.ru.

Как выяснилось, земельный участок не разграничен и не имеет правообладателей. В связи с этим ответственность за скопление мусора несут органы местного самоуправления, отметили в ведомстве.

Итоги проверки Россельхознадзор направил в прокуратуру.

В конце мая главы семи районов Удмуртии получили субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок. Общая сумма финансирования составила 35 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022