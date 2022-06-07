Незаконную свалку выявили в Шацком районе Рязанской области

В Шацком районе Рязанской области выявили несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Свалку твердых бытовых отходов обнаружили недалеко от села Новосёлки. Ее площадь составила 230 кв. м, пишет 62INFO.ru.

Как выяснилось, земельный участок не разграничен и не имеет правообладателей. В связи с этим ответственность за скопление мусора несут органы местного самоуправления, отметили в ведомстве.

Итоги проверки Россельхознадзор направил в прокуратуру.

В конце мая главы семи районов Удмуртии получили субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок. Общая сумма финансирования составила 35 млн рублей.