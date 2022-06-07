Обязательную вакцинацию от COVID-19 отменили в Якутии

В Якутии отменили обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписала глава республиканского управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева. Обязательная вакцинация была введена в Якутии в 2021 году для некоторых категорий граждан.

ИА SakhaNews отмечает, что решение об отмене было принято после тщательного анализа эпидемиологической ситуации. Так, в течение тех последних месяцев в республике снижается число заболевших коронавирусом. Пик заболеваемости в Якутии пришелся на январь-февраль, когда было выявлено более 82 тыс. заразившихся.

Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 180 тыс. случаев заражения COVID-19. По данным на 1 июня в республике вакцинировано 87,7% взрослого населения, ревакцинировано — более 81%. Таким образом, в Роспотребнадзоре считают эпидситуацию благополучной, пишет ИА YakutiaMedia.

Требование об обязательной вакцинации распространялось на работников общественного транспорта, образования, соцзащиты, здравоохранения, торговли, общепита и организации досуга. Всего в перечне было порядка 40 сфер деятельности. Сотрудников, не сделавших прививку, надлежало отстранять от работы. Теперь они могут вернуться на свои рабочие места.