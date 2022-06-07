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В Польше назвали «дырявым» эмбарго ЕС на поставки российской нефти

Польский журналист Якубик назвал «дырявым» нефтяное эмбарго ЕС
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
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Частичное эмбарго на поставки российской нефти, введенное в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против РФ, не затрагивает экспорт по ключевому трубопроводу «Дружба». В итоге ограничения не окажут должного воздействия на Москву, а мировую экономику ждут тяжелые времена, заявил 6 июня главный редактор портала BiznesAlert Войцех Якубик.

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«Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, оказалось дырявым: под него не подпадает нефтепровод «Дружба», — сказал Якубик в эфире Польского радио.

По его словам, Евросоюз пошел на далекоидущие уступки Венгрии, которая просила оставить трубопровод, добавив, что Будапешт, по сути, «шантажировал» Варшаву и те страны, которые желали усиления давления на Москву.

Журналист также отметил, что Варшава справится с грядущим энергетическим кризисом, однако ей придется «экономить и помогать самым слабым» при том как на саму Россию нефтяное эмбарго сильно не повлияет.

Накануне британская газета Independent со ссылкой на западных экспертов написала, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. При этом запрет исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в первую очередь пострадают страны — потребители сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую с 24 февраля спецоперацию РФ по зищите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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