Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

Госдума 7 июня приняла законы, которые предусматривают, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕЧПЧ), вынесенные после 15 марта, не будут исполняться в РФ и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.

Вместе с тем до 1 января 2023 года Генпрокуратура сможет выплачивать заявителям денежные компенсации по вынесенным до 16 марта решениям ЕСПЧ.

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству уже тоже поддержал этот пакет. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, пояснил он.

Ранее, 16 марта, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за исключение России из организации.

За день до этого депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из Совета Европы по собственной воле и назвал данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда же МИД РФ подчеркнул, что выход страны из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в министерстве.