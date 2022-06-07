Реклама
Прямой эфир

Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума 7 июня приняла законы, которые предусматривают, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕЧПЧ), вынесенные после 15 марта, не будут исполняться в РФ и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.

Решающий уход: в каких условиях Россия покидает Совет Европы
Москва объявила о своей позиции прежде, чем ее решили исключить из организации

Вместе с тем до 1 января 2023 года Генпрокуратура сможет выплачивать заявителям денежные компенсации по вынесенным до 16 марта решениям ЕСПЧ.

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству уже тоже поддержал этот пакет. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ЕСПЧ стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, пояснил он.

Ранее, 16 марта, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за исключение России из организации.

За день до этого депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ выходит из Совета Европы по собственной воле и назвал данное решение взвешенным и обдуманным.

Тогда же МИД РФ подчеркнул, что выход страны из Совета Европы не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в министерстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022