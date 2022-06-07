Больше 11 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества

Порядка 11,5 тыс. жителей Свердловской области остались без электричества из-за непогоды в Свердловской области. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.

Перебои в электроснабжении зафиксированы в Среднеуральске, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серовском городском округе, Горном Щите и Белоярском районе. Специалисты проводят восстановительные работы.

До конца суток в Свердловской области действует штормовое предупреждение. По данным МЧС, скорость порывов ветра может достигать 20 м/с, в отдельных районах в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы. Жителей региона просили не выходить на улицу без крайней необходимости отказаться от поездок за пределы населенных пунктов.

6 июня режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды был введен в Правобережном районе Северной Осетии. В регионе оборваны линии электропередач, повалены деревья, сорваны крыши домов.