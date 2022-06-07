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Ле Пен поддержала Макрона в призыве не унижать Россию

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Фото: Global Look press/Panoramic
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Марин Ле Пен, экс-кандидат в президенты Франции на апрельских выборах, согласилась с позицией действующего главы государства Эммануэля Макрона о том, что Россию нельзя унижать. Вместо этого необходимо продолжать поддерживать с ней диалог по ситуации на Украине, заявила политик 7 июня в эфире радиостанции France Info.

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«Да. И я не понимаю, почему президент [Украины Владимир] Зеленский упрекает его (Макрона — Ред.) в этом, ведь украинский президент сам говорил о том, что единственный выход — дипломатическое решение конфликта. Президент Республики (Макрон — Ред.) прав в том, что пытается путем диалога остановить войну», — заявила Ле Пен.

3 июня президент Франции заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как всё равно в конечном итоге другим странам придется вести с ней отношения.

Журналист финской газеты Iltalehti Лаури Нурми 6 июня указал на то, что Макрон подобным заявлением напугал киевские власти.

Нурми считает, что заявление французского лидера свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации по защите Донбасса.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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