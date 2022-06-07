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Премьер Эстонии указала на развал единства ЕС из-за санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Единства стран Евросоюза по теме российской спецоперации по защите Донбасса все труднее достичь из-за последствий санкций против Москвы. Об этом в понедельник заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном, во вторник, 7 мая, сообщает на своем сайте Express.

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По ее словам, страны — участницы Европейского союза все больше расходятся во мнениях относительно того, как блок должен реагировать на российскую спецоперацию.

«Сначала санкции были тяжелыми только для России, но сейчас мы подошли к моменту, когда санкции болезненны для наших собственных стран, и теперь вопрос в том, как долго мы готовы терпеть», — сказала она.

По словам эстонского премьера, в разных странах сложились разные экономические ситуации, поэтому единство в принятии антироссийских мер очень сложно.

«Газ может быть дорогим, но свобода бесценна. Люди, живущие в свободном мире, на самом деле этого не понимают». — отметила она.

Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордного уровня в 8,1%, по данным Банка Англии, ставка в Великобритании в настоящее время немного выше и составляет 9%.

В Эстония зарегистрировала самый высокий показатель в континентальном сообществе — 20%.

6 июня аналитик Bloomberg Клайв Крук отметил, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза. По его мнению, ЕС «быстро отреагировал» на российскую спецоперацию по защите Донбасса, но необходимо более глубокое политическое единство для того, чтобы поддерживать усилия, которые были приложены до этого.

Аналитик убежден, что неравномерный рост инфляции свидетельствует о том, что «до экономической интеграции ЕС еще очень далеко, особенно в плане поставок энергоносителей».

Страны Евросоюза 2 июня утвердили текст юридических документов по новым санкциям против РФ. Шестой пакет рестрикций предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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