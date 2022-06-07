В Орле дополнительно отремонтируют три дороги

В Орле за лето планируют дополнительно отремонтировать три дороги. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает infoorel.ru.

Сейчас в городе объявили поиск подрядчика, который должен будет выполнить ремонт проезжей части улицы Мостовой, улицы Генерала Родина и Наугорского шоссе. Кроме того, планируется обустроить остановки в Зареченском микрорайоне.

Поиск подрядчика завершится 15 июня. После подписания контракта он должен будет обновить дорожное полотно в течение двух месяцев.

Как отмечается в материале, ранее сообщалось о планах отремонтировать 10 участков автодорог в городе.

Ранее в этот день сообщалось, что администрация Нижнего Тагила объявила тендер на выполнение работ по составлению проектной документации для ремонта 15 участков дорог. Максимальная стоимость контракта составил 1,6 млн рублей.