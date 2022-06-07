Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения по материку в Крым

РФ открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части. Об этом 7 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сказал он.

До этого попасть на полуостров с основной части РФ можно было только по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Кроме того, по его словам, Минобороны и РЖД создали условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Крымом и Украиной на шести железнодорожных участках.

Глава военного ведомства также уточнил, что возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров.

«Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях», — отметил он.

Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов 12 мая сообщил, что власти Херсонской области готовы бесплатно осуществлять поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Тогда он отмечал, что поставки воды — это «жизненно важный и необходимый момент». Херсон был взят под контроль подразделениями ВС РФ в начале марта.

Спецоперация РФ по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости республик.

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