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Путин: ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль

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Инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин 7 июня на совещании по экономическим вопросам, отметив, что рост цен «удалось взять под контроль».

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Президент указал, что, начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, а сейчас инфляция находится на нулевой отметке.

«Здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, «засада», поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», — сакцентировал внимание Путин, при этом, добавив, что это и без напоминаний делается в правительстве.

Он сообщил также, что за первые четыре месяца этого года промышленное производство в России прибавило 3,9%, в апреле же немного сократилось. При этом, заметный спад отмечается в автомобильной промышленности и нефтепереработке. Уже был проведен ряд отраслевых совещаний, на которых представители бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и дальнейшие действия.

При этом позитивная динамика отмечается в сельском хозяйстве и сфере строительства. Российский лидер подчеркнул, что рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, а также для повышения качества жизни граждан.

Еще в апреле президент спрогнозировал, что в ближайшее время нет оснований полагать, что Запад изменит отношение по санкциям против РФ, поэтому было важно подготовить собственную стратегию развития. В связи в этим было поручено обдумать запуск долгосрочных проектов и программ, реализация которых окажет ощутимый положительный эффект на все регионы страны и их граждан.

Вместе с тем Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

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