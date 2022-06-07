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Митрополит Иларион освобожден от руководства Отделом внешних церковных связей РПЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Илариона от должности руководителя Отдела внешних церковных связей. Об этом говорится в опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода, прошедшего 7 июня в Москве.

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«Управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским быть Преосвященному Илариону, митрополиту Волоколамскому, с освобождением его от обязанностей председателя Отдела внешних церковных связей, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», — говорится в журнале.

Митрополит Корсунский Антоний (Севрюк) стал новым председателем Отдела внешних церковных связей, а также постоянным членом Священного Синода РПЦ. Отмечается, что за ним временно сохраняется управление экзархатом Западной Европы и должность руководителя управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям. От управления Консунской епархией его освободили.

В этот же день сообщалось, что Крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) были переданы под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Синод также предупредил, что самочинные действия по изменению статуса украинской православной церкви могут привести к новому расколу.

При этом главой Крымской митрополии назначен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

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